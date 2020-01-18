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АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Головні новини: Ов'єдо презентував Луніна, Карпати і Динамо скидають баласт, Інтер здійснив топ-трансфер

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Головні новини: Ов'єдо презентував Луніна, Карпати і Динамо скидають баласт, Інтер здійснив топ-трансфер
Андрій Лунін / фото: Ов'єдо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 17 грудня.

Україна

СК Дніпро-1 здійснив відразу два трансфери: з Карпат прийшов Франціско Ді Франко, а також повернувся до України екс-гравець Львова Лукас Тейлор.

Динамо розірвало контракт із Лукою Лочошвілі, а Карпати припинили співпрацю з Крістіаном Понде. Агробізнес розірвав контракт з гравцем, який хизувався поїздкою в Росію.

Суркіси хочуть стягнути з Порошенка 140 млн доларів – справу, до якої причетний Коломойський, розглянуть у Лондоні.

Світ

Ов'єдо офіційно представив Луніна, Андрій перепросив за свою фатальну помилку у дебютному матчі та знову оцінив свої шанси в Реалі.

Хаві зі своїм Аль-Саддом став володарем Кубка наслідного принца Катару. Манчестер Юнайтед відпустив Ешлі Янга в Інтер, а екс-гравця Реала звинувачують у плануванні замаху на свого колишнього одноклубника.

Ексклюзиви "Футбол 24"

"Він помилився, але отримав унікальну можливість": чому Лунін пропустив курйозний гол і чи поверне його Реал

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