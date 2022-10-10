Жеребкування

Україна отримала суперників у відборі на Євро-2024. Нашій збірній випала одна з найважчих груп. Україна починає й завершує проти топ-команд – відомий попередній календар "синьо-жовтих" у кваліфікації на чемпіонат Європи. Олександр Петраков оцінив шанси України вийти на турнір.

Україна

Динамо здолало Рух і продовжило переможну серію в УПЛ. Буяльський оформив дубль, а Циганков вів гру команди. Динамо слідом за Бущаном може втратити ще одного голкіпера – у Бойка підозра на серйозну травму.

Кривбас і Минай поділили очки в матчі з суперечливим вилученням. СК Дніпро-1 розгромив Зорю завдяки хет-трику Довбика – команда Кучера очолила УПЛ з фантастичними показниками.

Європа

Лунін може залишитись у основі Реала на Класіко. Куртуа не встигає відновитися і дає українцю унікальний шанс. Реал оголосив заявку на Шахтар – безальтернативний Лунін і повернення Бензема.

Арсенал перестріляв Ліверпуль і повернувся на вершину АПЛ. Мартінеллі й Сака опустили команду Клоппа на рівень найгіршої команди чемпіонату. МЮ обіграв Евертон з голом Роналду, видавши потужний тайм. Миколенко повторив долю Зінченка і поштовхався з Бруну.