Збірна України

"Синьо-жовті" здобули першу перемогу у відборі на чемпіонат світу-2022. Підопічні Петракова обіграли Фінляндію на виїзді. За Україну забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук – відео голів і огляд матчу.

Ці три очки дозволили українцям закріпитися на другому місці групи D. Дві перемоги над Боснією і Герцеговиною практично гарантують нашій збірній путівку в плей-офф. Олександр Петраков цього разу був куди комунікабельнішим і відверто прокоментував першу для себе перемогу на посаді головного тренера збірної. Цікаво, що востаннє Україна вигравала матч відбору на ЧС ще у жовтні 2017 року, обігравши Косово.

Андрій Пятов провів 100-й матч у складі збірної України. Голкіпер Шахтаря став лише 5-м гравцем в історії "синьо-жовтих", який досяг такого показника, а також встановив ще один рекорд.

Відбір на ЧС-2022

В інших матчах суботи Боснія і Герцеговина здолала Казахстан і продовжує конкурувати з Україною за другу позицію групи D. Шотландія дотиснула Ізраїль, Англія виграла під наглядом Монзуль, Сербія здобула чергову перемогу і випередила Португалію – всі результати.

Роналду оновив світовий рекорд у товариському матчі Португалії проти господаря Мундіалю. У Кріштіану 112 голів за національну команду – більше за збірну не забивав ніхто.

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