Збірна України

Команда Сергія Реброва у Празі готується до матчу з Північною Македонією. Гравці Динамо й Шахтаря працювали окремо, а в розташування команди прибули Сергій Кривцов і Олександр Зінченко.

Україна – Північна Македонія: прогноз на матч відбору до Євро-2024.

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Зінченко круто відповів на критику авторитетного ЗМІ – травмований знищує Холанда, а Забарного і Пепа ще так не соромили.

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УПЛ

Футболісти Динамо порушували комендантську годину в нічному клубі Києва – кадри з розслідування Української правди. Клуб вже покарав гравців за порушення законодавства.

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