Головні новини футболу 9 жовтня: поповнення у збірній України, скандали з гравцями Динамо і мобілізацією арбітрів
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 9 жовтня.
Збірна України
Команда Сергія Реброва у Празі готується до матчу з Північною Македонією. Гравці Динамо й Шахтаря працювали окремо, а в розташування команди прибули Сергій Кривцов і Олександр Зінченко.
Україна – Північна Македонія: прогноз на матч відбору до Євро-2024.
"Це голограма": Яремчук розлютив фанатів Валенсії, Довбик дізнався вердикт іспанських ЗМІ, а Циганкова "поголили".
Зінченко круто відповів на критику авторитетного ЗМІ – травмований знищує Холанда, а Забарного і Пепа ще так не соромили.
Руслан Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ.
УПЛ
Футболісти Динамо порушували комендантську годину в нічному клубі Києва – кадри з розслідування Української правди. Клуб вже покарав гравців за порушення законодавства.
"Хто погано відсудив – під Бахмут": представники ТЦК намагались "мобілізувати" арбітрів після матчу УПЛ.
Інші головні події
Барселона ухвалила рішення щодо можливого повернення Мессі в зимове трансферне вікно.
Роналду визначився, коли завершить кар'єру – Кріштіану повідомив керівництву Аль-Насра несподіване рішення.
Бойкот спрацював: УЄФА розглядає можливість скасувати ганебне рішення щодо допуску росіян.
Барселона має жахливі кадрові проблеми – одразу 6 основних гравців ризикують пропустити Шахтар і Реал.
"Експеримент з Коноплянкою провалився": румунський ЗМІ розкрив зарплату українця, якого порівняв з екс-зіркою Реала.