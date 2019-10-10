Головні новини футболу 9 жовтня: Миколенко відновив тренування, Піолі очолив Мілан, Аргентина вирвала нічию у Німеччини

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 жовтня.

Збірна України

Головний лікар збірної України оцінив важкість пошкодження Миколенка. У середу оборонець повернувся до загальної групи гравців "синьо-жовтих".

Тарас Степаненко розповів про головну небезпеку для збірної України перед матчем з Литвою. А Олександр Караваєв пояснив, чому матч проти Литви важливіший, ніж проти Португалії.

Олександр Петраков викликав у збірну України U-17 сімох львів’ян і жодного "динамівця".

Призначення та трансферні чутки

Італійський Мілан призначив Піолі головним тренером. Фахівець прокоментував призначення в Мілан і розповів, чим він відрізняється від попередника.

Тим часом Жозе Моурінью відхилив пропозицію Ліона та невдовзі може очолити Тоттенхем у випадку відставки Почеттіно.

Стівен Джеррард може замінити Б'єлсу в Лідсі. Натомість дві зірки ПСЖ можуть покинути клуб вільними агентами наступного літа.

Інші топ-події

Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020. Іспанська Барселона втратила Дембеле на матч проти Реала – француз отримав дискваліфікацію за образу арбітра.

Донецький Шахтар обіграв Оболонь-Бровар у товариському матчі – відео голів та огляд спарингу.

Також Аргентина на виїзді розписала бойову нічию з Німеччиною – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.