Головні новини футболу 9 жовтня: Миколенко відновив тренування, Піолі очолив Мілан, Аргентина вирвала нічию у Німеччини

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 жовтня.
Збірна України
Головний лікар збірної України оцінив важкість пошкодження Миколенка. У середу оборонець повернувся до загальної групи гравців "синьо-жовтих".
Тарас Степаненко розповів про головну небезпеку для збірної України перед матчем з Литвою. А Олександр Караваєв пояснив, чому матч проти Литви важливіший, ніж проти Португалії.
Олександр Петраков викликав у збірну України U-17 сімох львів’ян і жодного "динамівця".
Призначення та трансферні чутки
Італійський Мілан призначив Піолі головним тренером. Фахівець прокоментував призначення в Мілан і розповів, чим він відрізняється від попередника.
Тим часом Жозе Моурінью відхилив пропозицію Ліона та невдовзі може очолити Тоттенхем у випадку відставки Почеттіно.
Стівен Джеррард може замінити Б'єлсу в Лідсі. Натомість дві зірки ПСЖ можуть покинути клуб вільними агентами наступного літа.
Інші топ-події
Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020. Іспанська Барселона втратила Дембеле на матч проти Реала – француз отримав дискваліфікацію за образу арбітра.
Донецький Шахтар обіграв Оболонь-Бровар у товариському матчі – відео голів та огляд спарингу.
Також Аргентина на виїзді розписала бойову нічию з Німеччиною – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.