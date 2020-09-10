Динамо

Динамо дозаявило двох гравців на сезон УПЛ. Ігор Суркіс встановив цінники на Циганкова, Миколенка та Супрягу.

Болонья визначила Владислава Супрягу головною ціллю, італійці поспішають домовитись з Динамо. Роман Зозуля готовий повернутися в Київ – сторони вже контактували, а перехід залежить від кількох факторів.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса. Румунський фахівець ще не отримував зарплати в київському клубі – він живе на базі через протести ультрас.

Україна та українці

Перший клуб офіційно знявся з Другої ліги в цьому сезоні.

"Ми прекрасно знали про підкилимні ігри проти Інгульця": інтерв'ю "Футбол 24" з головним тренером Інгульця про вихід в УПЛ, слова Кучука і допомогу від Динамо та Шахтаря. Сергій Палкін анонсував зміни у стратегії Шахтаря – легіонери втрачають позиції.

"Помста – це зброя ідіота": наставник Гента провів виховну бесіду з Романом Яремчуком. Реал скасував товариський матч – Андрій Лунін отримає шанс вразити Зідана через тиждень.

Європа

Мілан оформив топ-трансфер, підписавши "нового Пірло".

Луїс Суарес заморозив перемовини з Ювентусом і досі вагається щодо майбутнього. Баварія відмовилася від купівлі Івана Перішіча – хорват повернеться в Інтер. Ліонель Мессі справді міг опинитися в Манчестер Сіті – у ЗМІ "злили" документ з пропозицією для Барселони.

Роналду йде до рекорду, феєрія Холанда, фіаско України – не привід для депресії: чим запам'ятався старт Ліги націй. Кріштіану похизувався яскравим відео своїх голів за збірну Португалії.