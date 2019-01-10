Головні новини футболу 9 січня: Зінченко забив класний дебютний гол за Манчестер Сіті, Грозний покинув Арсенал-Київ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 січня.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко забив дебютний гол за Манчестер Сіті. Сталося це у першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги проти Бертона, який завершився перемогою "містян" з рахунком 9:0. Цей матч став 11-м для Зінченка в поточному сезоні. Цікаво, що востаннє українець забивав у ворота суперників на клубному рівні ще у 2015 році.

Руслан Маліновський зацікави Рому – сторони вже розпочали перемовини. Як повідомляється, італійці готові орендувати гравця збірної України до кінця сезону з опцією викупу за 12 млн євро. "Футбол 24" спробував розібратись, чому такий трансфер вигідний для усіх сторін.

Роман Зозуля допоміг своєму одноклубнику, який втратив свідомість під час матчу. За словами форварда, українець врятував його, надавши вчасну медичну допомогу.

Трансфери

Шахтар близький до підписання ізраїльського хавбека Манора Соломона. Також стало відомо, що чемпіон України, швидше за все, відмовиться від трансферу Валерія Бондаренка, адже вважає перехід захисника Олександрії надто дорогим.

Тим часом представлення Євгена Селезньова в ролі гравця Малаги затримується, адже клуби все ще не можуть дійти згоди щодо умов переходу українського форварда.

Баварія офіційно оголосила про трансфер Бенджамена Павара. Чемпіон світу-2018 стане гравцем мюнхенців влітку 2019 року.

Інші головні події

Арсенал-Київ оголосив про відставку В'ячеслава Грозного з посади головного тренера. Сам спеціаліст наразі не коментує дану інформацію.

Реал обіграв Леганес у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Ця перемога стала першою для "галактікос" в 2019 році.