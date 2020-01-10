Головні новини футболу 9 січня: Атлетіко вибив Барселону із Суперкубка Іспанії, туманне майбутнє українських легіонерів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 січня.

Україна

Оборонець Динамо Віталій Миколенко майже вдвічі подорожчав, в Іванісені 650% прогресу, Коноплянка на рівні 2011-го – свіжі ціни на гравців УПЛ. Тим часом Сергій Ковалець покинув Оболонь-Бровар – він став найкращим тренером 2019-го року у Першій лізі.

Бразильський Корінтіанс не знайшов грошей на трансфер Тайсона. Екс-кіпер Динамо Артем Кичак офіційно повернувся в Олімпік, за який виступав у 2017-2018 рр.

Українці за кордоном

Андрій Лунін знайшов собі новий клуб, але його трансфер цинічно блокують. Денис Гармаш провів перше тренування у складі Різеспора.

Керманич Вест Хема Девід Мойєс прокоментував відновлення Ярмоленка. Натомість Данило Ігнатенко може повернутися в Шахтар із оренди у Ференцвароші.

Європа

Мадридський Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими м'ячами та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії. У ході поєдинку Жоау Феліш влаштував сутички з Мессі, Суаресом та Альбою.

Тим часом Еспаньйол ослабив суперника Шахтаря, здійснивши найдорожчий трансфер в історії. Натомість туринський Ювентус може повернути Де Лігта в Аякс.

Лондонський Вест Хем планує повернути Феллаїні в Англію. А Тоттенхем хоче випередити Манчестер Юнайтед у боротьбі за Семеду.