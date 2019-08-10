Головні новини футболу 9 серпня: Україна зіграє товариський матч з Нігерією, Ліверпуль вдало розпочав АПЛ 2019/20

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 серпня.

Україна

Збірна України зіграє проти Нігерії, яка стала бронзовим призером КАН-2019. Поєдинок пройде 10 вересня. Президент УАФ Андрій Павелко заявив про намір провести матч у Дніпрі, який не бачив національну команду вже 10 років.

Натомість товариську зустріч проти Естонії, яка запланована на 14 листопада, очільник УАФ пропонує зіграти в Запоріжжі.

В суботу пройде матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, а днем раніше зіграли і молодіжні команди. "Гірники" здобули вольову перемогу.

Сенсацію підкинули турецькі ЗМІ, які запевняють, що Мірча Луческу може очолити Динамо вже найближчими днями.

Трансфери

Екс-захисник Ліверпуля Мартін Шкртел перейшов у Аталанту та став одноклубником Руслана Маліновського.

Шахтар віддав в оренду Оларенваджу Кайоде. Сезон 2019/20 нігерієць проведе у Туреччині.

Гарет Бейл може залишитися в Мадриді – у Реала немає пропозицій щодо валлійця. Лука Модріч теж залишиться в Реалі – віце-чемпіон світу вирішив не змінювати клуб. Як і Ілкай Гюндоган, який продовжив контракт з Манчестер Сіті до 2023 року.

Світ

АПЛ 2019/20 офіційно стартувала. Ліверпуль розгромив Норвіч у матчі-відкритті, але втратив Аліссона, який отримав травму.

Андрій Лунін та зіркові новачки Реала отримали ігрові номери. До слова, українець знову став героєм публікацій мадридських ЗМІ, які занепокоєні його становищем у команді.