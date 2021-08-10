Україна

Призначення Сергія Реброва наставником збірної України відкладається мінімум до 12 серпня. УАФ зробила офіційну заяву, а пізніше стало відомо, що на посаду головного тренера розглянуть й інші кандидатури, адже Ребров поки не може розірвати контракт з Аль-Айном.

Зауважимо, наступні офіційні поєдинки "синьо-жовті" зіграють на початку вересня проти Казахстану та Франції. Також збірна України дізналася, де зіграє останній матч відбору на ЧС-2022. Як відомо, після 3-х турів в активі нашої команди тільки 3 очки.

У матчі 3-го туру УПЛ Десна дотиснула Інгулець і стала лідером чемпіонату, набравши 9 очок у 3-х поєдинках. Єдина команда еліти, яка ще не втрачала очок у поточному сезоні, зігравши 3 тури.

У вівторок, 10 серпня, Шахтар зіграє з Генком в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Головний тренер Роберто Де Дзербі дав традиційну прес-конференцію та відповів на головні питання перед поєдинком.

Трансфери

Серхіо Агуеро готує план втечі з Барселони. Аргентинець травмувався і вилетів до листопада, а після відходу Ліонеля Мессі і сам задумався про зміну клубу.

До слова, після втрати Мессі Барса зазнає значних збитків, а сам форвард поки не прилетів у Париж, хоча там його чекали тисячі фанатів. Щоправда, у Франції переконані, що трансфер аргентинця – справа часу.

Алекс Тейшейра повернувся у Європу. Бразилець, якого Шахтар продав за 50 млн євро, перейшов у Бешикташ.

Ромелу Лукаку пройшов медогляд перед поверненням у Челсі. Трансфер бельгійця оцінюють у 115 млн євро.

Світ

Руслан Маліновський повернувся у загальну групу Аталанти. Півзахисник збірної України пропустив місяць через видалення грижі живота.

Роман Яремчук потрапив у заявку Бенфіки на матч з московським Спартаком. Український нападник може дебютувати за лісабонців у матчі ЛЧ.

Екс-капітан Шахтар Тайсон забив дебютний гол після повернення у Бразилію.