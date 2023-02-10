Наші за кордоном

"Занадто потужний": у Франції захоплюються голом Маліновського, який позбавив Мессі трофея. Руслан прокоментував звитягу Марселя над ПСЖ і дав обіцянку.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ, а в Анчелотті вимагають припинити ігнор українця. Андрій зрадів виходу у фінал Клубного ЧС.

Україна

Динамо ще має шанси підписати забивного форварда, а Мірча Луческу зустрінеться з потенційним новачком, щоб поставити крапку.

Рух дізнався потенційних суперників в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Відхід Андрієвського з Динамо зірвався через землетрус у Туреччині.

Світ

Роналду оформив покер у матчі проти скандального екс-динамівця та підкорив чергову супервершину. Барселона планує "пограбування" Манчестер Сіті, скориставшись скандалом.

Суперліга готується до старту – засновники скандального проекту представили новий формат змагань. Реал втрачає довіру до Анчелотті, а новим тренером Луніна може стати легенда.