toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ІНТЕР - МІЛАН

Головні новини футболу 9 лютого: Інтер здолав Мілан у дербі, Шахтар і Динамо здобули перемоги, Лунін тягне Ов'єдо вгору

07:00 42 Читать на русском
Головні новини футболу 9 лютого: Інтер здолав Мілан у дербі, Шахтар і Динамо здобули перемоги, Лунін тягне Ов'єдо вгору
Радість "нерадзуррі" / ФК Інтер

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 лютого.

Україна

Донецький Шахтар мінімально здолав Вентспілс у спарингу – відео гола та огляд контрольного поєдинку.

Тим часом київське Динамо здобуло 5-ту розгромну перемогу в 2020 році – відео забитих м'ячів та огляд спарингу.

Також Зоря обіграла Флямуртарі, а Супряга забив за СК Дніпро-1 в інших спарингах. Даріо Срна анонсував відхід із Шахтаря кількох молодих гравців.

Європа

У Серії А Інтер перестріляв Мілан у дербі та вийшов у лідери чемпіонату Італії. Крім того, Лаціо переміг Парму та впритул підібрався до "нерадзуррі" та Ювентуса, а Лечче без Шахова перестріляв Наполі.

У чемпіонаті Англії Шеффілд Юнайтед вирвав перемогу у Борнмута і наблизився до зони Ліги чемпіонів. А мюнхенська Баварія розписала нічию з РБ Лейпциг у битві лідерів Бундесліги.

Іспанська Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у матчі з п'ятьма голами, двома вилученнями та трьома асистами Мессі. Мадридський Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі.

Українці за кордоном

Андрій Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії. Ефектні сейви Луніна у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо.

Мар'ян Швед взяв участь у розгромній перемозі Селтіка – українець вперше з жовтня зіграв за свій клуб. Зате Дмитро Чигринський отримав пошкодження на розминці перед дербі з Панатінаїкосом.

Натомість команди українців в Бельгії не зіграли через стихію – Бундесліга також втратила один матч.

blog_ava
ПСЖ без Неймара перестріляв Ліон, Сент-Етьєн зазнав третьої поразки поспіль: Ліга 1, матчі неділі
00:10
249
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
42
хв
Реал Сосьєдад
22:00
Мірандес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук