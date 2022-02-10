Україна

Динамо U-19 вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка здолали іспанський Депортіво – відео голів і огляд матчу. Кияни дізналися потенційних суперників, а жеребкування відбудеться 14 лютого. Юнаки Динамо – єдина українська команда, яка ще продовжує євросезон 2021/22.

"Ярмоленку загрожує штраф або дискваліфікація", – в Англії розслідують причетність українця до букмекерів.

Владислав Супряга отримав досвідченого конкурента в Сампдорії. Інший українець – Роман Яремчук – відновився від курйозної травми та готовий повернутися на поле.

Топ-матчі дня

Мілан розбив Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії, а за вихід у фінал "россонері" зіграють з Інтером. Інша півфінальна пара визначиться в четвер.

Лондонський Челсі без блиску вийшов у фінал клубного ЧС, де зіграє з Палмейрасом. Ромелу Лукаку перервав затяжну "суху" серію.

Манчестер Сіті впевнено переміг Брентфорд. Олександр Зінченко провів весь матч у запасі.

Світ

Роберт Лєвандовскі хоче перейти в Реал. Поточний клуб поляка – мюнхенська Баварія – планує підсилити 3 позиції та шукає вільних агентів. Тріумфатор ЛЧ серед головних кандидатів.

Бійки, сльози, космічні шоу воротарів і кумедні судді, яких ледь не замінив Салах – тріумфальний для Мане КАН у 21 кадрі.