Єврокубки

Зоря програла Маккабі Тель-Авів і втратила 2 місце групи Ліги конференцій – гол п'ятою, подвиги кіпера і біда в захисті.

Ліга Європи: Ліверпуль програв зі скасованим голом на 90+8, гравець збірної України голом посприяв розгрому. Рома зганьбилась у Празі, Де Дзербі і Фаті обіграли Аякс, Коваль програв на останніх секундах.

Шахтар у Гамбурзі, друга серія: палестинські безлади під контролем, проте арабські "кавалери" нахабніють – наш репортаж із матчу ЛЧ.

Андрій Лунін став героєм Реала і набрав перший мільйон, а дружина заговорила про зміну клубу після феєрії українця в ЛЧ. "Лунін кращий за цього стриптизера": Беллінгем приголомшений українцем, топовий іспанський ЗМІ здивував оцінкою.

Шахтар збільшив шанси на плей-офф ЛЧ, а ризик вильоту з єврокубків – 0,7%, готовий плацдарм на наступний сезон.

Україна

Андрій Лунін затримається в основі Реала і буде готуватися до українського дербі – відомі терміни відсутності Кепи.

Артем Довбик зацікавив Атлетіко – Жирона виставила цінник на гравця збірної України.

Збірна України U-21 оголосила заявку на листопадові матчі відбору Євро-2025 – форвард Динамо розривається на дві команди.

Львівські Карпати хочуть повернути зіркових вихованців з Шахтаря і СК Дніпро-1 – один може бути безкоштовним.

Чорноморець несподівано розірвав контракт з легіонером. Гравець отримав тривалий бан від ФІФА.

Інші головні події

Реал видав контракт на 6 років і мільярдну клаусулу черговому лідеру.

Збірні Англії та Франції оголосили заявки на заключні матчі відбору на Євро-2024. Обидві команди вже гарантували собі поїздку на турнір.

Викрадення батька гравця Ліверпуля: скандальна епопея офіційно завершена.

Дієго Сімеоне офіційно продовжив контракт з Атлетіко, який очолює з 2011 року.