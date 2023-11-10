Головні новини футболу 9 листопада: Зоря програла Маккабі в єврокубках, новий шанс для Луніна в Реалі
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за четвер, 9 листопада.
Єврокубки
Зоря програла Маккабі Тель-Авів і втратила 2 місце групи Ліги конференцій – гол п'ятою, подвиги кіпера і біда в захисті.
Ліга Європи: Ліверпуль програв зі скасованим голом на 90+8, гравець збірної України голом посприяв розгрому. Рома зганьбилась у Празі, Де Дзербі і Фаті обіграли Аякс, Коваль програв на останніх секундах.
Шахтар у Гамбурзі, друга серія: палестинські безлади під контролем, проте арабські "кавалери" нахабніють – наш репортаж із матчу ЛЧ.
Андрій Лунін став героєм Реала і набрав перший мільйон, а дружина заговорила про зміну клубу після феєрії українця в ЛЧ. "Лунін кращий за цього стриптизера": Беллінгем приголомшений українцем, топовий іспанський ЗМІ здивував оцінкою.
Шахтар збільшив шанси на плей-офф ЛЧ, а ризик вильоту з єврокубків – 0,7%, готовий плацдарм на наступний сезон.
Україна
Андрій Лунін затримається в основі Реала і буде готуватися до українського дербі – відомі терміни відсутності Кепи.
Артем Довбик зацікавив Атлетіко – Жирона виставила цінник на гравця збірної України.
Збірна України U-21 оголосила заявку на листопадові матчі відбору Євро-2025 – форвард Динамо розривається на дві команди.
Львівські Карпати хочуть повернути зіркових вихованців з Шахтаря і СК Дніпро-1 – один може бути безкоштовним.
Чорноморець несподівано розірвав контракт з легіонером. Гравець отримав тривалий бан від ФІФА.
Інші головні події
Реал видав контракт на 6 років і мільярдну клаусулу черговому лідеру.
Збірні Англії та Франції оголосили заявки на заключні матчі відбору на Євро-2024. Обидві команди вже гарантували собі поїздку на турнір.
Викрадення батька гравця Ліверпуля: скандальна епопея офіційно завершена.
Дієго Сімеоне офіційно продовжив контракт з Атлетіко, який очолює з 2011 року.