Збірна України

Національна команда розпочала підготовку до спарингу проти Польщі та матчів Ліги націй з Німеччиною і Швейцарією – стартував останній збір у 2020 році. Андрій Шевченко довикликав двох голкіперів, але згодом втратив трьох гравців – одного через коронавірус, а ще двоє травмовані.

За збірну Польщі проти України не зіграє Роберт Лєвандовскі, який отримає відпочинок від головного тренера.

До слова, хавбек "синьо-жовтих" Руслан Маліновський зацікавив Інтер. Пізніше з'явилася інформація, що керівництво міланського клубу вже переглянуло півзахисника в останньому поєдинку Серії А та визначило для нього потенційну роль в команді.

УПЛ

Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця і тренера 9 туру. Леонід Кучук може повернутися в Рух, який вже тренував у минулому році.

Віктор Корнієнко вибув до кінця року. Захисник Шахтаря отримав травму після фолу Сергія Сидорчука в матчі проти Динамо. Пошкодження завадить йому зіграти у другому колі ЛЧ, а також за збірну України, до табору якої Корнієнко був викликаний уперше.

Йожеф Сабо госпіталізований з високою температурою – в колишнього тренера Динамо і збірної України виявили коронавірус. Щоправда, він вже пішов на поправку і незабаром буде виписаний з лікарні.

Як Мірча Луческу розлютився після поразки Динамо від Шахтаря – відео таємних моментів Класичного.

Світ

Зінедін Зідан опинився під загрозою відставки з Реала. Вирішальними для француза стануть наступні 2 тижні, а іспанська преса вже назвала одразу 6 кандидатів на заміну.

Знаменитий екс-нападник Самюель Ето'О потрапив у серйозну ДТП. На щастя, камерунець практично не постраждав, чого не скажеш про його автомобіль.

Вінгер Барселони Ансу Фаті пропустить 4 місяці. Іспанець вже був прооперований та розпочне реабілітацію.

"Футбол 24" виділив головні моменти європейського вікенду.