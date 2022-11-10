Головні новини футболу 9 листопада: Шахтар і СК Дніпро-1 продовжують лідерські перегони, краса від Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 листопада.
Україна
СК Дніпро-1 обіграв Колос, а Довбик зробив хет-трик – команда Кучера зберегла впевнене лідерство в УПЛ. Кривбас здолав Ворсклу, здобувши другу перемогу в сезоні: два пенальті, три вилучення, бійка і "Бразилія" від Степанюка. Шахтар впевнено переграв Верес. Мудрик і Траоре влаштували парад марнотратства, а Криськів забив у другому матчі поспіль.
Маліновський
Руслан Маліновський вперше за 8 матчів потрапив у стартовий склад Аталанти. Українець відзначився класним асистом і став найкращим, але його команда програла аутсайдеру Серії А. З'явилися чутки, що Інтер почав працювати над трансфером Маліновського.
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