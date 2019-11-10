Головні новини футболу 9 листопада: Баварія знищила Борусію Д, феєричний камбек Карпат, розгроми від Реала і Барселони

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 листопада.

Україна

Розпочався 14-й тур Прем'єр-ліги. Десна розписала результативну нічию з СК Дніпро-1 – чернігівці знову піднялися на другу позицію. Маріуполь на останніх секундах втратив перемогу над Карпатами. Львів'яни оформили фантастичний камбек, забивши рятівний гол на 90+4 хвилині.

Інший львівський колектив перервав 8-матчеву безвиграшну серію. ФК Львів у більшості впевнено здолав Ворсклу й покинув останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Забивали бразильські легіонери.

Сьогодні відбудеться центральний матч туру – Шахтар приймає Динамо. Олексій Михайличенко взяв у Харків 19 гравців – дискваліфікований капітан киян полетів підтримати команду. Луїш Карштру розраховує на 20 виконавців – Коноплянка та Соломон досі поза складом. Читайте анонс поєдинку та оперативні новини про Класичне на "Футбол 24".

Андрій Шевченко довикликав Романа Безуса на найближчі матчі збірної України.

Європа

Баварія у головному матчі німецького вікенду легко розтоптала Борусію Д: мертві "джмелі" не гудуть, з Мюллєра та Ко скинули кайдани, сенсаційний 19-річний герой. Роберт Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення, а його команда відвантажила Дортмунду 4 голи.

Реал розгромив Ейбар та тимчасово став лідером чемпіонату Іспанії – у тому матчі суперник збірної України отримав повну торбу голів. Потім Барселона вдома розбила Сельту та повернулася на вершину Ла Ліги. Ліонель Мессі оформив ефектний хет-трик.

В Англії лондонські гранди видали цілий спектр емоцій. Челсі впевнено переміг Крістал Пелас, Тоттенхем розписав нічию зі скромним Шеффілдом, а Арсенал поступився потужному Лестеру. Сьогодні відбудеться головний матч першої частини АПЛ – Ліверпуль приймає Манчестер Сіті. Детальний звіт і найцікавіші коментарі очікуйте на "Футбол 24".

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко не врятував Вест Хем від фіаско в АПЛ – українець з втраченим шансом, черговий провал і туманні перспективи його команди. Руслан Маліновський зазнав пошкодження на тренуванні Аталанти.

Микола Морозюк асистом допоміг своїй команді перемогти в Туреччині. Альбасете із Романом Зозулею в складі поступився Луго Ореста Лебеденка. Конкурент Андрія Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола.