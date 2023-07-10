Україна

Збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат світу з пляжного футболу – два голкіпери відзначились голами.

Андрій Шевченко отримав сенсаційний варіант відновлення тренерської кар'єри. Екс-наставник збірної України начебто розпочав перемовини щодо призначення тренером Боснії і Герцеговини.

Динамо знову влаштувало погром на зборах – 9 голів, дублі Ярмоленка і молодих зірок. Карпати з голом новачка здолали Кривбас, Довбик знову забив, Кравець зіграв за СК Дніпро-1: спаринги клубів УПЛ.

Два гравці збірної України потрапили у символічну збірну Євро-2023 – Михайло Мудрик поза списком.

Ігор Йовічевіч офіційно знайшов новий клуб – екс-тренер Шахтаря приєднався до зіркової компанії.

Трансфери

Легіонер Динамо відмовляється грати за команду Луческу. На футболіста вже претендують клуби з Нідерландів та Данії. Ще один скандальний легіонер Динамо хоче призупинити контракт з киянами – він досі не розпочав підготовку до сезону.

Шахтар не планує відпускати Трубіна за безцінь – став відомий серйозний цінник на голкіпера збірної України.

Баварія зробила покращену пропозицію щодо трансферу Харрі Кейна. Сам бомбардир Тоттенхема вже зробив свій вибір.

Полісся оголосило про трансфер легіонера з чемпіонату Франції.

ПСЖ офіційно оформив трансфер чемпіона світу з Баварії.

Інші головні події

Серхіо Ріко ризикує не повернутися на поле. Голкіпер ПСЖ схуд на 20 кг і втратив м'язову масу після падіння з коня, через яке опинився в реанімації.

Помер Луїс Суарес – легендарний півзахисник Барселони і єдиний іспанський футболіст, який вигравав "Золотий м'яч". Йому було 88 років.