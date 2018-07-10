Головні новини футболу 9 липня: українські гранди перемогли у спарингах, Буффон провів перше тренування у ПСЖ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 липня.

Україна

Українські гранди провели чергові товариські матчі. Донецький Шахтар познущався над нідерландським Вітессом, перемігши з рахунком 4:1. Фантастичний гол забив захисник "гірників" Богдан Бутко. Дивіться відео голів та огляд матчу. Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над Ботошані, а луганська Зоря легко обіграла сербський клуб Чукарічкі.

Український хавбек дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко вже перебуває у тренувальному таборі Вест Хема. Очікується, що незабаром футболіст пройде медогляд та підпише контракт. У послугах українця зацікавлений і Вольфсбург, проте Ярмоленко вирішив продовжити кар'єру в АПЛ.

Роман Зозуля продовжив контракт з Альбасете, а Олександр Зінченко розпочав передсезонну підготовку з Манчестер Сіті.

Епопея з Домагоєм Відою

Скандал навколо відео, на якому Домагой Віда після перемоги над Росією сказав "Слава Україні", набуває масштабів. Зокрема, Огнєна Вукоєвіча, який також був присутній на відео, було звільнено зі збірної Хорватії, де він на час чемпіонату світу-2018 виконував роль скаута. Нагадаємо, ФІФА зробила Домагою Віді попередження за "Слава Україні!" після матчу з Росією. Українські користувачі Facebook, обурені такими діями міжнародної асоціації, обвалили рейтинг її сторінки у соціальній мережі. Також ФФУ оприлюднила офіційну заяву на захист Віди та Вукоєвіча.

Інші новини

Джанлуїджі Буффон прибув у Париж, де його тепло зустріли фанати ПСЖ. Голкіпер провів перше тренування у складі парижан та поділився враженнями від свого переходу. Також парижани запропонували 270 млн євро за Коутінью, проте Барселона відповіла, що клаусула футболіста складає 400 млн.

Хавбек Лестера Ріяд Марез може стати футболістом Манчестер Сіті, гравець пройде медогляд на базі "містян". Вест Хем близький до підписання Феліпе Андерсона, який стане рекордним трансфером клубу. Крім того, "молотобійці" оголосили про підписання Джека Вілшера.

Новим наставником збірної Іспанії став Луїс Енріке. Барселона офіційно оголосила про трансфер Артура з Греміо.