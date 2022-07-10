Головні новини футболу 9 липня: Динамо непокоїть перед ЛЧ, Ярославський окреслив майбутнє Металіста, трофей українця
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 липня.
Україна
Динамо здолало Люцерн, але тривожить за 11 днів до Фенербахче – Бущан творив дива, старі герої атаки, сутичка на полі. Дивіться відео голів і огляд матчу киян на зборах у Швейцарії.
Ігор Йовічевіч має виплатити солідний штраф за достроковий розрив угоди з СК Дніпро-1. Можливо, саме через це про його призначення в Шахтар досі не оголосили.
Шахтар готовий судитися з ФІФА через правило, яке б'є по Україні – вражаюча суму компенсації.
Олександр Ярославський зробив публічну заяву щодо майбутнього Металіста.
Екс-гравець Динамо загинув на фронті у Донецькій області.
Трансфери
Київське Динамо може влаштувати розпродаж своїх зірок – відома головна умова для трансферів.
Барселона ще більше принижує Дембеле. Вінгер погодився на малу зарплату, але носом крутить вже клуб.
Український легіонер перейшов із чемпіонату Іспанії в Португалію.
Сергій Ребров підтвердив бажання підписати Ярмоленка в ОАЕ.
Олександр Зінченко знову опинився у топі пріоритетів Арсенала – українцю повісили скромний цінник.
Інші головні події
Ерлінг Холанд визначився з ігровим номером у Манчестер Сіті – топ-цифра для топ-бомбардира.
Українець Владислав Кочергін здобув другий трофей у Польщі – Ракув знову переміг Лех з Цітаішвілі та колишнім динамівцем.