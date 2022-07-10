Україна

Динамо здолало Люцерн, але тривожить за 11 днів до Фенербахче – Бущан творив дива, старі герої атаки, сутичка на полі. Дивіться відео голів і огляд матчу киян на зборах у Швейцарії.

Ігор Йовічевіч має виплатити солідний штраф за достроковий розрив угоди з СК Дніпро-1. Можливо, саме через це про його призначення в Шахтар досі не оголосили.

Шахтар готовий судитися з ФІФА через правило, яке б'є по Україні – вражаюча суму компенсації.

Олександр Ярославський зробив публічну заяву щодо майбутнього Металіста.

Екс-гравець Динамо загинув на фронті у Донецькій області.

Трансфери

Київське Динамо може влаштувати розпродаж своїх зірок – відома головна умова для трансферів.

Барселона ще більше принижує Дембеле. Вінгер погодився на малу зарплату, але носом крутить вже клуб.

Український легіонер перейшов із чемпіонату Іспанії в Португалію.

Сергій Ребров підтвердив бажання підписати Ярмоленка в ОАЕ.

Олександр Зінченко знову опинився у топі пріоритетів Арсенала – українцю повісили скромний цінник.

Інші головні події

Ерлінг Холанд визначився з ігровим номером у Манчестер Сіті – топ-цифра для топ-бомбардира.

Українець Владислав Кочергін здобув другий трофей у Польщі – Ракув знову переміг Лех з Цітаішвілі та колишнім динамівцем.