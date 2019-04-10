Головні новини футболу 9 квітня: Тоттенхем обіграв Манчестер Сіті, Ліверпуль здолав Порту в чвертьфіналах Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 квітня.

Ліга чемпіонів

Лондонський Тоттенхем вдома переміг Манчестер Сіті в першому чвертьфіналі ЛЧ – відео забитого м'яча та найкращих моментів матчу. До слова, переможний гол забили з-під конкурента Зінченка.

Натомість Ліверпуль впевнено переграв Порту в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – відео голів і огляд поєдинку, в якому забивали лише господарі.

Також Кріштіану Роналду відновив тренування перед матчем з Аяксом і потрапив до заявки Ювентуса на перший матч із нідерландцями в боротьбі за півфінал турніру.

Україна

Київське Динамо близьке до підписання вінгера Карлоса де Пени та може втратити Дениса Гармаша на тривалий період через дискваліфікацію.

Півзахисник Шахтаря Марлос був прооперований в Барселоні та ризикує пропустити значний відрізок сезону.

Заваров, Грозний або Калініченко можуть очолити Львів після відставки Бакалова. Крім того, Санжар та Близнюк також претендують на посаду керманича "містян".

Інші топ-події

У Бельгії прокурор вимагає 7 матчів дискваліфікації для Маліновського за фол проти опонента. Натомість півзахисник Гента Ферстрете вважає, що українець вдарив його ненавмисне.

Стефано Піолі покинув Фіорентину після поразки аутсайдеру. Вінченцо Монтелла може повернутись до Флоренції на вакантну посаду головного тренера.

Міланський Інтер провів переговори з Конте та може зробити його найвисокооплачуванішим тренером Серії А. Зате Мауро Ікарді може замінити Грізманна в Атлетіко.