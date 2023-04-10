Україна

Завершився 20-й тур УПЛ. Чорноморець відібрав очки в Олександрії, яка більшу частину матчу грала в більшості. СК Дніпро-1 розбив Львів у надрезультативному поєдинку і продовжує гонитву за Шахтарем. У останньому матчі туру Колос розгромив Металіст 1925.

У Першій лізі Полісся зазнало дебютної поразки в сезоні. Матч проти МФК Металург ознаменувався скандалом – гравець житомирського клубу штовхнув головну арбітриню і отримав червону картку.

Мірча Луческу натякнув на можливий відхід із Динамо – наставник потребує серйозної операції у зв'язку із загостренням хвороби. За словами тренера, він може піти на пенсію, якщо не зможе виконувати свої обов'язки.

Ігор Суркіс готовий повернути Яремчука в Динамо і розкрив, хто став причиною трансферу Циганкова. Також президент киян поставив ультиматум гравцям.

Топ-матчі дня

Арсенал відскочив на Енфілді у грі з Ліверпулем. "Каноніри" вели 2:0, але команда Юргена Клоппа відігралася і ще й не забила пенальті. Олександр Зінченко підвів у вирішальний момент – саме українець на останніх хвилинах став одним із винуватців вирішального гола. Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, однак тепер все у руках Манчестер Сіті, який має гру в запасі та домашній поєдинок проти "канонірів".

Цей матч не обійшовся без скандалу. Після першого тайму арбітр вдарив гравця Ліверпуля.

Андрій Ярмоленко забив гол вперше за 2 місяці та став співавтором шедевра – команда Реброва влаштувала розгром за 15 хвилин.

Руслан Маліновський не допоміг Марселю уникнути втрати очок із середняком чемпіонату Франції. Неприємний сигнал для українця і крихти часу на полі.

Інші головні події

Федеріко Вальверде з кулаками напав на гравця Вільяреала після матчу чемпіонату Іспанії. – оточення зірки Реала пояснило агресію, а постраждалий футболіст звернувся до поліції.

Михайло Мудрик кардинально змінює спосіб життя у Лондоні. ЗМІ розкрив наміри українця після невдалого старту в Челсі.