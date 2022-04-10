Україна

Шахтар програв Олімпіакосу у першому матчі благодійного турне – український склад, патріотична акція і підтримка України.

Ярослав Ракицький повертається у Шахтар. Про це розповів Даріо Срна, не розкривши при цьому ніяких подробиць. Екс-захисник збірної України точно гратиме за "гірників" у благодійних матчах, а про підписання контракту інформації поки немає.

Андрій Пятов у товариському матчі допоміг Металісту розгромити збірну України. Це був дебют кіпера збірної України за харків'ян. Незабаром досвідчений воротар приєднається до Шахтаря.

Шотландія – Україна: УЄФА запропонував УАФ нові дати матчу відбору на ЧС-2022. Результат гри може піти у залік двох турнірів – ще одна пропозиція для обох команд.

Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися.

Наші за кордоном

Віталій Миколенко допоміг Евертону здолати Манчестер Юнайтед. Українець вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове.

Дмитро Чигринський забив дебютний гол за грецький Іонікос.

Ігор Харатін був вилучений у поєдинку Легії проти Леха. Це був перший матч для українця у 2022 році.

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