Ліга чемпіонів

Завершився груповий турнір Ліги чемпіонів 2021/22. Руслан Маліновський забив гол за Аталанту у ворота Вільяреала, проте у плей-офф вийшов іспанський клуб – всі учасники 1/8 фіналу.

"Цей біль може відчути жінка, яка народжує двійню": Луческу – пам'ятник, Циганкову – вирок, Яремчуку – догана. Бурхлива реакція на виліт Динамо з єврокубків.

Ліга Європи та Ліга конференцій

Олександр Зубков віддав асист і допоміг Ференцварошу здобути першу перемогу в Лізі Європи. Барселона, Аталанта, Борусія Д та ще 21 команда стали учасниками плей-офф ЛЄ.

У Лізі конференцій Зоря зіграла внічию з Буде-Глімт, подарувавши Ромі перше місце в групі. На супергол зі штрафного від Назарини відповів Віталій Вернидуб, який вразив власні ворота. Луганці слідом за Динамо і Шахтарем завершили єврокубковий сезон.

Ще один матч у Лізі конференцій так і не зіграли – завадив спалах коронавірусу в Тоттенхемі. Поєдинок "шпор" проти Ренна відбудеться в інший день.

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