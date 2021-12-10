Головні новини футболу 9 грудня: Маліновський забив за Аталанту, учасники плей-офф ЛЧ і ЛЄ, Зоря грюкнула дверима в ЛК
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 грудня.
Ліга чемпіонів
Завершився груповий турнір Ліги чемпіонів 2021/22. Руслан Маліновський забив гол за Аталанту у ворота Вільяреала, проте у плей-офф вийшов іспанський клуб – всі учасники 1/8 фіналу.
"Цей біль може відчути жінка, яка народжує двійню": Луческу – пам'ятник, Циганкову – вирок, Яремчуку – догана. Бурхлива реакція на виліт Динамо з єврокубків.
Ліга Європи та Ліга конференцій
Олександр Зубков віддав асист і допоміг Ференцварошу здобути першу перемогу в Лізі Європи. Барселона, Аталанта, Борусія Д та ще 21 команда стали учасниками плей-офф ЛЄ.
У Лізі конференцій Зоря зіграла внічию з Буде-Глімт, подарувавши Ромі перше місце в групі. На супергол зі штрафного від Назарини відповів Віталій Вернидуб, який вразив власні ворота. Луганці слідом за Динамо і Шахтарем завершили єврокубковий сезон.
Ще один матч у Лізі конференцій так і не зіграли – завадив спалах коронавірусу в Тоттенхемі. Поєдинок "шпор" проти Ренна відбудеться в інший день.
Інші головні події
Євген Селезньов знову оскандалився – нападник Миная погрожував розправою журналісту, який після цього написав заяву в поліцію.
Помер Парамон – знаменитий фанат Динамо, який підтримував київську команду впродвж кількох десятиліть.
Шахтар підписав довгострокові контракти з двома бразильцями.
РБ Лейпциг отримав нового тренера – старий знайомий Євгена Коноплянки.