Головні новини футболу 9 грудня: Динамо завершило 2018 рік на 2 місці в УПЛ, Рівер Плейт здобув Копа Лібертадорес

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 грудня.

Україна

Завершився 18 тур УПЛ, який став останнім у 2018 році. В заключних матчах туру Десна та Олімпік розійшлися миром, а Львів на виїзді переміг Олександрію.

Завдяки поразці Олександрії Динамо зуміло втримати друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря, який став "зимовим чемпіоном", на 7 очок. Команда Володимира Шарана посідає 3 позицію. 19 тур чемпіонату України відбудеться вже у лютому 2019 року (базова дата – 23 число).

Тим часом президент Динамо Ігор Суркіс закликав підтримати Шахтар та киян у матчах єврокубків, які пройдуть на НСК Олімпійський 12 та 13 грудня.

Капітан Шахтаря Тайсон претендує на звання найкращого бразильця в Європі.

Європа

Реал мінімально здолав Уеску та повернувся у зону Ліги чемпіонів. Єдиний гол у матчі забив Гарет Бейл, який перервав свою вражаючу безгольову серію. Мілан втратив очки у поєдинку проти Торіно, розписавши нульову нічию.

Українець Євген Шахов відзначився гольовою передачею, а ПАОК здобув перемогу та зберіг лідерство в чемпіонаті Греції.

Вболівальники Альбасете обурені ставленням арбітрів до Романа Зозулі та вимагають захистити українця, який був вилучений з поля в другому матчі поспіль.

Інші топ-події

Рівер Плейт виграв Кубок Лібертадорес, обігравши у фіналі Боку Хуніорс. Основний час поєдинку в Мадриді завершився з рахунком 1:1, а в екстра-таймі номінальні господарі забили ще двічі та здобули трофей.

Атланта Юнайтед стала чемпіоном MLS – вперше у своїй історії.