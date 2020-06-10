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Головні новини футболу 9 червня: Ребров на кар'єрному роздоріжжі, Байєр став першим фіналістом Кубка Німеччини

10 червня 07:00 588 Читать на русском
Головні новини футболу 9 червня: Ребров на кар'єрному роздоріжжі, Байєр став першим фіналістом Кубка Німеччини
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 червня.

Україна

Ігор Суркіс різко відреагував на чутки про зміну тренера в Динамо. Натомість капітан Олександрії передумав завершувати кар'єру – раніше Шаран відправив гравця на пенсію.

Луганська Зоря завдяки коштам за Вілліана Гомеса покрила двомісячний борг перед власними гравцями. Крім того, команда використала експрес-тести з гуманітарки фонду Ахметова.

Новий власник Карпат Олег Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ. Тим часом вінгер Мар'ян Швед не повернеться до Львова.

Європа

Фінал Ліги чемпіонів вдруге поспіль може прийняти Мадрид. Тим часом два клуби-невдахи Ліги 1 можуть залишитись у елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Англійський Манчестер Сіті розглядає гравця збірної Англії на позицію лівого оборонця, а Гвардіола офіційно отримав нового асистента – він був вчителем Пепа.

Леверкузенський Байєр на класі розгромив сенсаційний Саарбрюкен і став першим фіналістом Кубка Німеччини. Натомість Хоффенхайм несподівано звільнив головного тренера – відомі причини.

Українці за кордоном

Стамбульський Фенербахче призначив тимчасового тренера – в турецький клуб сватають Реброва. Український фахівець виходив на екс-гравців Динамо в Туреччині щодо Фенербахче. Агент Реброва підтвердив інтерес кількох клубів – у тренера Ференцвароша є чіткий план.

Богдан Бутко допоміг Леху здобути розгромну перемогу – Костевич з лавки дивився на асист прямого конкурента. Результативний пас Петряка не допоміг Фехервару втримати перемогу над Гонведом, битва українців закінчилась нічиєю – відео геніальної передачі п'ятою Петряка.

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