Головні новини футболу 9 березня: коронавірус зупинив Серію А, лідер збірної України ляже під ніж

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 березня.

Україна

Напередодні завершився 22-й тур Прем'єр-ліги – він став рекордним за кількістю вилучень. Героями українського вікенду визнали наставника Десни та хавбека Колоса, який приголомшив Шахтар. Гранди з проблемами, сенсаційний кандидат у збірну та як бути з VAR – "Футбол 24" проаналізував тур з власним експертом.

Тарас Степаненко через проблеми з коліном ризикує пропустити тривалий термін – лідеру збірної України необхідна операція на меніску. Шахтар проти Зорі та друге поспіль львівське дербі – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру.

Європа

Прем'єр-міністр Італії офіційно оголосив про зупинку Серії А через коронавірус. З тієї ж причини Італія попросить УЄФА перенести початок Євро-2020. Інтер відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА через загрозу епідемії. ПСЖ і Борусія Д зіграють у Лізі чемпіонів без глядачів. Збірна України може зустрітися з Францією також за порожніх трибун.

Новий провал Реала: Зідан отримав жорсткий вердикт за поразку від Бетіса, президент "обрав" нового тренера, найкращий гравець – найбільше лихо. Барселона водночас готує новий контракт для Ліонеля Мессі – відомі фінансові деталі.

Наші за кордоном

Євген Хачеріді став найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі – в топ-5 ще один українець, Артем Мілевський за межами першої сотні. Дмитро Чигринський не буде продовжувати контракт з АЕКом і покине клуб. Роман Зозуля оцінив ймовірність свого повернення в Україну.