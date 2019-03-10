Головні новини футболу 9 березня: феєрія Луніна в Прімері, зміна лідера Бундесліги, Ман Сіті з Зінченком знову переміг

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 березня.

Українці за кордоном

Андрій Лунін і Василь Кравець зіграли в Прімері за Леганес проти Атлетіко – команда наших хлопців мінімально поступилася. Воротар збірної України парирував пенальті та здійснив суперсейв, а також став найкращим гравцем у складі "пепінерос". Щоправда, наставник Леганеса не бачить Луніна в основі навіть після такого чудового матчу.

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті здолати Уотфорд і відірватися від Ліверпуля в топі АПЛ на 4 очки. Українець вчетверте поспіль потрапив у стартовий склад. Він відіграв без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІ. Ігровий день англійського чемпіонату запам'ятався ще й невдачею Тоттенхема проти Саутгемптона, де "шпори" продовжили безвиграшну серію до 4 турів.

Іван Петряк двома асистами допоміг Ференцварошу Реброва перемогти команду двох екс-динамівців. Альбасете з Романом Зозулею на останніх хвилинах програв Хімнастіку – українець міг врятувати команду неймовірним ударом.

Європа

У Бундеслізі змінився лідер. Баварія розтрощила Вольфсбург і обійшла дортмундську Борусію на вершині турнірної таблиці завдяки кращій різниці голів. "Джмелі", у свою чергу, у важкому матчі здолали Штутгарт. Борусія М перервала безвиграшну серію та наздогнала РБ Лейпциг, який спіткнувся об Аугсбург.

Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано та зберегла комфортне лідерство у Прімері. Забивали Мессі, Піке та Суарес. Ліонель, до слова, обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Ла Лізі – попереду лише одна легенда "блаугранас". Сенсаційний Хетафе продовжує триматися в топ-4, перегравши Уеску. Екс-динамівець як Макгрегор – він веде в Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порно.

Мілан вкотре переміг завдяки голу Кшиштофа Пйонтека – "россонері" наблизилися до другого місця Серії А. У Франції Ліон перед повторним поєдинком з Барселоною в Лізі чемпіонів дивом втратив 3 очки на полі Страсбура.

УПЛ

3 суботні матчі 21 туру української Прем'єр-ліги не подарували жодного гола. Натомість було 3 червоні картки та космічна кількість фолів. Грали команди, які боролися за потрапляння у верхню шістку.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у топ-6. Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця. Маріуполь і Чорноморець також завершили з нулями на табло. Сьогодні свої поєдинки проведуть Динамо та Шахтар. Маємо надії побачити якісніший футбол.