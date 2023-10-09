Україна

Кривбас здолав Чорноморець та очолив турнірну таблицю УПЛ. Рух не забив уперше в сезоні – фарт і Бандура допомогли Минаю втримати нічию. Оболонь перемогла Металіст 1925 – харків'яни догравали вдев'ятьох з польовим футболістом у воротах.

Збірна України прибула до Праги – подорож, тривалістю майже в добу, перше тренування, гравець Динамо під питанням. Лунін не приїде до табору збірної – Реброву довелося вносити зміни перед самісіньким стартом підготовки.

Наші за кордоном

Арсенал зламав катастрофічну серію та дотиснув інертний Ман Сіті – суддя намагався врятувати Пепа, Зінченко відіграв на рівні. Олександр зазнав нищівної критики через підтримку Ізраїля. Кочергін забив шикарний гол у другому поспіль матчі.

Європа

Барселона втратила очки у Гранаді – гол на 17-й секунді, Ямал увійшов до історії, скандальний VAR врятував нічию. Байєр очолив Бундеслігу, а Баварія розбила Фрайбург і піднялась у топ-3. Ліверпуль розписав бойову нічию з Брайтоном.