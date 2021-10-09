Збірні України

Головний тренер національної команди України Олександр Петраков вирішив здивувати на прес-конференції перед поєдинком з Фінляндією і йому це вдалось.

Молодіжна збірна України ганебно програла одноліткам з Франції в рамках відбору до Євро-2023.

Юніорська команда України U-18 була змушена скасувати жовтневий збір – відомі причини.

ЧС-2022

Збірна Німеччини однією з перших гарантувала собі місце у фінальній частині Мундіалю, не без проблем обігравши Румунію. Росіяни не без фарту здобули свої три очки.

Зірка національної команди Уельсу став учасником ганебного автогола, але його команда все ж змогла врятуватись. Нідерланди наблизились до виходу із групи.

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Визначились претенденти на "Золотий м'яч-2021", до списку французького видання потрапили 30 кандидатів.

Президент Барселони дав відверте інтерв'ю, де зізнався про реальні причини відходу Мессі у ПСЖ, та пояснив, чому досі не звільнив головного тренера.

Ньюкасл, який за один день став найбагатшим клубом у світі, вже знайшов собі топ-тренера.