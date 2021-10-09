Головні новини футболу 8 жовтня: скандальна прес-конференція Петракова, провал збірної України U-21
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 жовтня.
Збірні України
Головний тренер національної команди України Олександр Петраков вирішив здивувати на прес-конференції перед поєдинком з Фінляндією і йому це вдалось.
Молодіжна збірна України ганебно програла одноліткам з Франції в рамках відбору до Євро-2023.
Юніорська команда України U-18 була змушена скасувати жовтневий збір – відомі причини.
ЧС-2022
Збірна Німеччини однією з перших гарантувала собі місце у фінальній частині Мундіалю, не без проблем обігравши Румунію. Росіяни не без фарту здобули свої три очки.
Зірка національної команди Уельсу став учасником ганебного автогола, але його команда все ж змогла врятуватись. Нідерланди наблизились до виходу із групи.
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Президент Барселони дав відверте інтерв'ю, де зізнався про реальні причини відходу Мессі у ПСЖ, та пояснив, чому досі не звільнив головного тренера.
Ньюкасл, який за один день став найбагатшим клубом у світі, вже знайшов собі топ-тренера.