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Головні новини футболу 8 жовтня: Миколенко не допоможе з Литвою, Швайнштайгер закінчив кар'єру, Мілан звільнив Джампаоло

07:00 561 Читать на русском
Головні новини футболу 8 жовтня: Миколенко не допоможе з Литвою, Швайнштайгер закінчив кар'єру, Мілан звільнив Джампаоло
Віталій Миколенко / Getty Images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 жовтня.

Збірна України

Віталій Миколенко травмувався на тренуванні збірної України. Керманич команди Андрій Шевченко розказав, як на Зінченка вплинула втрата місця в основі Манчестер Сіті.

Також він оцінив підтримку збірної України у різних містах. Натомість Ігор Пластун поділився очікуваннями від матчу зі збірною Литви.

Бастіан Швайнштайгер

Бастіан Швайнштайгер офіційно оголосив про завершення ігрової кар'єри. Йоахім Льов запропонував чемпіону світу-2014 місце у тренерському штабі збірної Німеччини.

Він отримав благословення від Хітцфельда, заочно помстився Хаві та облив пивом ван Гала: кар'єра Швайнштайгера в 15-ти фото.

Інші топ-події

Італійський Мілан офіційно звільнив Джампаоло з посади головного тренера. Він встановив антирекорд за тривалістю роботи з "россонері".

Ветерани Буффон і Де Россі можуть провести прощальний матч за збірну Італії. Колишній гравець збірної Бразилії Бастос оголосив про завершення кар'єри.

Лондонський Тоттенхем планує продати п'ятьох гравців. А Томас Мюллєр готовий покинути Баварію.

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Німеччина
21:45
Аргентина
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