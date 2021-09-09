Збірна України

Національна команда знову не зуміла перемогти. Україна на останніх секундах пропустила від Чехії – спаринг завершився нічиєю. Сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал.

Олександр Петраков не приховував розчарування після матчу. Головний тренер розповів про емоційну розмову в роздягальні і чіткий план на Фінляндію.

Петраков – уже герой, навіть якщо не виведе Україну на ЧС-2022: самопожертва, Маліновський і відмова від конспектів Шеви.

Відбір на ЧС

У рамках кваліфікації на чемпіонат світу Польща у пекельному матчі врятувала нічию з Англією. Італія рознесла Литву, Швеція сенсаційно програла, а Бельгія скромно розібралася з Білоруссю.

Німеччина розгромила Ісландію, а "карлики" покірно роздали очки. Вірменія спіткнулася на Ліхтенштейні – фейл голкіпера знівелював старання Мхітаряна та VAR. Форвард Шахтаря асистом організував грандіозну сенсацію у відборі ЧС-2022.

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