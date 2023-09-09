Євро-2024

Україна – Англія: прес-конференція Реброва – про проблеми Ярмоленка, стан збірної та шанси на камбек Маліновського. Вже після прес-конференції Україна зазнала ще однієї втрати на матч проти віце-чемпіонів Європи.

Англія здивувала прогнозом на матч з Україною – готуються освистати свою зірку, план анти-Мудрик, склад Реброва.

Також відбулися чергові матчі відбору на Євро-2024. Іспанія за тайм зґвалтувала Грузію – два рекорди дебютанта, легіонери Шахтаря причетні до провалу. Олександр Петраков драматично втратив "політичну" перемогу, Хорватія знищила Латвію. Кріштіану Роналду і Ко здолали Словаччину, Люксембург переграв Ісландію, Шотландія зберігає відрив від Іспанії.

Україна

Збірна України U-21 програла Німеччині. Невдалий дебют нового тренера і низка проблем перед стартом відбору на Євро.

СК Дніпро-1 відпустив зіркового легіонера у чемпіонат Мексики.

Друга ліга: перша поразка Максимова, лідер закріпив перевагу, 36-річний Кожанов приніс перемогу дублю Карпат. Інгулець іде у відрив, ФСК Маріуполь нарешті переміг – результати Першої ліги.

Україна програла Іспанії у півфіналі Євро-2023 U-19 з футзалу – камбек з 0:2 і драматичний виліт.

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