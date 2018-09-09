Головні новини футболу 8 вересня: Іспанія перемогла Англію, збірна України провела підготовку до матчу зі Словаччиною

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 вересня.

Україна готується до Словаччини

Збірна України провела підготовку до сьогоднішнього матчу Ліги націй проти Словаччини – гра розпочнеться о 16.00. "Синьо-жовті" тренувалися на Арені Львів, а Шовковський давав поради Луніну. Щоправда, стан газону львівського стадіону залишає бажати кращого.

Ми розповіли все найцікавіше про суперника України. Шевченко може зробити 3 зміни у складі після гри з чехами – названо кандидатів на основу. Наставник словаків Козак похвалив нашу збірну, лідер команди Гамшік також видав порцію компліментів.

Українці обережно підходять до матчу. Андрій Ярмоленко розповів, що не можна повторити гіркий досвід минулого року. Роман Яремчук не впевнений, що збереже за собою місце в стартовому складі "синьо-жовтих".

Ліга націй

У центральному матчі ігрового дня Іспанія здобула вольову перемогу над Англією. На гол Решфорда піренейці відповіли точними ударами Сауля та Морено. Однак головна подія зустрічі – моторошна травма Люка Шоу, який в нерухомому стані покинув поле з кисневою маскою.

В інших матчах екс-динамівець голом допоміг Швейцарії знищити Ісландію, а Білорусь розтрощила Сан-Маріно. Боснія та Герцеговина мінімально перемогла Північну Ірландію, тоді як Люксембург розтрощив Молдову.

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