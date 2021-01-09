Україна

Динамо оприлюднило план виходу з відпустки – киян очікує насичений період. Зоря визначилась зі спаринг-партнерами на першому зимовому зборі.

Віктор Коваленко нібито уклав попередній контракт з Аталантою на 5 років. Мудрик вирушить на збори з Шахтарем. Ворскла оголосила про підписання Луїзао. Хльобас офіційно перейшов у Колос.

Екс-асистент Луческу отримав роботу в Китаї. Колишній гравець Динамо феєрить на Близькому Сході – оформив хет-трик, продовжив результативну серію та залякує Хаві.

Європа

Баварія програла шалений матч Борусії М – мюнхенська оборона нагадала катастрофу Шахтаря. Гладбах здійснив вражаючий камбек з класними асистами капітана. Ліверпуль дав майстер-клас молодіжці Астон Вілли в Кубку Англії. Златан Ібрагімовіч повернувся до тренувань з Міланом.

Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара. Лео, до речі, випав із топ-3 навіть в Іспанії – вперше за 10 років його вартість менша за 100 мільйонів. Серхіо Агуеро покине Манчестер Сіті – Почеттіно готовий забрати аргентинця в ПСЖ.

Ювентус на порозі унікальної серії Пірло, Зінченко проти давнього опонента Гвардіоли – ми підготували анонс топ-матчів євровікенду.

Наші за кордоном

Андрій Лунін дізнався суперника в потенційному дебютному матчі за Реал – результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Маліновський знову зацікавив Інтер, а тренер поставив Руслана в приклад росіянину. Гент визначився з сумою, яку прагне отримати за Романа Яремчука.