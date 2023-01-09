Наші за кордоном

Руслан Маліновський стане гравцем Марселя. Озвучена сума трансферу та дата медогляду. Гасперіні підтвердив, що українець веде переговори.

Брюгге програв перший матч під керівництвом нового тренера, а Роман Яремчук зганьбився, змарнувавши супершанс в стилі зірки Ліверпуля.

Україна

Арсенал впевнений у трансфері Михайла Мудрика. Динамо оголосило план підготовки до другої частини сезону. Ворскла ризикує втратити ще одного легіонера.

Європа

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги. Рома дивом врятувала нічию з Міланом та не пустила "россонері" на друге місце Серії А. Манчестер Сіті розбив Челсі в Кубку Англії: чергове фіаско Поттера, шедевральний постріл Мареза, очікування Зінченка.