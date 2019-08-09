Головні новини футболу 8 серпня: Зоря та Маріуполь розписали нічиї в Лізі Європи, МЮ продав зірку, гарячий дедлайн АПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 серпня.

Ліга Європи

Українські команди стартували в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи. Зоря розписала результативну виїзну нічию з ЦСКА Софія – за луганців забив новачок Владлен Юрченко. Наставник луганців Віктор Скрипник сказав, що гра йому сподобалася.

Маріуполь дивом не програв АЗ в Одесі. "Приазовці" втримали нульову нічию – Рустам Худжамов був наче супергерой, але застеріг, що "не треба відкривати шампанське". Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вважає, що шанси пройти далі хороші.

У матчах потенційних суперників Зорі та Маріуполя по наступному раунду перемогли фаворити – Еспаньйол і Антверпен наблизилися до представників УПЛ. Торіно та Айнтрахт познущалися зі скромних суперників, а Стівен Джеррард перестріляв команду двох українців.

Трансфери

В АПЛ зачинилося літнє трансферне вікно. В останній день клуби завершили декілька цікавих переходів. Арсенал підписав довгоочікуваного центрбека – до "канонірів" перейшов знаменитий захисник Челсі Давід Луїс. Також на Емірейтс виступатиме колишній партнер Мар'яна Шведа. При цьому Унаї Емері відпустив в Евертон свого вінгера за солідні 40 млн фунтів.

Не гірше за сусідів бомбив Тоттенхем – "шпори" підписали двох футболістів, яких "вели" довгий час. Спершу талановитого хавбека Джованні Ло Чельсо, а потім перспективного фулбека Раяна Сессеньйона. Найгучніший трансфер провернув Манчестер Юнайтед. Щоправда, не на вхід, а на вихід – в Інтер за майже 80 мільйонів євро поїхав Ромелу Лукаку.

Українці

Андрій Пятов обійшов Роналду в рейтингу гравців європейських збірних – у списку ще 2 українці. Його конкурент у збірній України Андрій Лунін потрапив у список топ-60 найкращих футболістів світу до 20 років. Луніну потрібен лише Неймар – як після найгіршого міжсезоння Реала за 39 років українець може сенсаційно всіх переграти.

Українці в Лізі Європи: Роман Яремчук вкотре забив, Сергій Шевчук "привіз" пенальті на Кутроне, а Роман Григорчук забезпечив собі плей-офф. Український голкіпер отримав тривалу дискваліфікацію за расизм. Турецькі ЗМІ та німецькі журналісти запевняють, що Бешикташ завершив трансфер Євгена Коноплянки.