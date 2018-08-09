Головні новини футболу 8 серпня: Реал і Челсі обмінялися зірками, Кепа встановив новий трансферний рекорд

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 серпня.

Реал і Челсі погодили обмін зірок

Бельгійський воротар Тібо Куртуа перейшов в Реал. Натомість у зворотньому напрямку поїхав півзахисник Матео Ковачіч, який прагнув покинути Бернабеу.

Тепер із новачком мадридців конкуруватиме наш Андрій Лунін, який доволі несподівано не зіграв проти Роми в спарингу. Реал продовжує інтригувати майбутнім українця – він може залишитися у клубі резервним кіпером або ж піде в оренду в інший іспанський клуб.

Кепа встановив рекорд

Щоб компенсувати втрату Куртуа Челсі виплатив Атлетіку клаусулу Кепи. Пізніше Атлетік підтвердив активацію опції викупу в розмірі 80 млн євро.

Кепа Аррізабалага уклав із "синіми" 7-річний контракт. Після переїзду в Лондон молодий іспанець сенсаційно вийде в лідери списку топ-10 найдорожчих голкіперів в історії.

Інші топ-події

Грецький ПАОК Хачеріді та Шахова феєрично обіграв Спартак у кваліфікації Ліги чемпіонів. Австрійський Зальцбург розгромив македонську Шкендію, а Селтік не зумів втримати перемогу над АЕКом.

Один із лідерів Тоттенхема Крістіан Еріксен потрапив у трансферний шорт-лист Реала. Також мадридці готові запропонувати Модрічу новий контракт і знайшли двох кандидатів на заміну Ковачічу.

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко в четвер перейде у Вулверхемптон. Натомість форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук став гравцем Малаги на правах оренди.