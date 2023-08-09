Україна

Аріс – Динамо: кияни вирушили на перший єврокубковий матч сезону – список футболістів.

Артем Довбик засмутив Стоїчкова і отримав одну з найбільших зарплат – українцеві поставили гольову планку в Жироні.

Михайло Мудрик змінив номер у Челсі – культовий статус для українця. Це не всі новини для екс-лідера Шахтаря. Забивний конкурент Мудрика серйозно травмувався, що дає Михайлу шанс увірватися до стартового складу Челсі на найближчі місяці.

Новачок УПЛ поскаржився на суддівство у грі з Динамо, підготувавши підбірку помилок арбітра.

Жіноча збірна України залишиться без тренера – переможець ЛЧ підтвердив відхід.

Владислав Кочергін забив гол у Лізі чемпіонів.

Трансфери

Шахтар офіційно підписав легіонера з Італії – черговий новий футболіст у лавах чемпіонів України 2022/23.

Капітан СК Дніпро-1 цікавить два європейські клуби. Віце-чемпіон УПЛ озвучив жорстку умову трансферу.

Зоря визначилася з майбутнім Русина – раніше форварда хотіли клуби з Англії.

Український форвард перейшов у клуб із Росії, шокувавши цинічною заявою.

Тоттенхем підписав захисника за 50 мільйонів, який став відкриттям Бундесліги.

Інші головні події

Ліга чемпіонів: Кочергін знову забив за Ракув, Галатасарай і ПСВ влаштували погроми, казка Фарер триває – всі результати. Один матч за участю українця перенесли через смерть фаната.

Колумбія і Франція вийшли в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023 – визначилися всі пари.

Клуб АПЛ офіційно залишився без тренера за три дні до старту чемпіонату – екс-наставник Реала пішов у відставку.