Україна

Відбулися два поєдинки 3-го туру УПЛ. Ворскла спокійно перемогла Львів і стала лідером чемпіонату, а Динамо здолало Зорю в Запоріжжі – відео голів і огляд матчу. Обидві команди не забили по одному пенальті, а гравці Динамо навіть посварилися через 11-метровий.

Але для Динамо є і неприємна новина. Денис Попов пропустить півроку через травму коліна. Захисник вже був прооперований і розпочав реабілітацію.

У Другій лізі чергову перемогу здобули львівські Карпати. Але головна феєрія була в іншому матчі, який завершився з рахунком 11:0.

Тим часом призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України опинилося під питанням. Аль-Айн не хоче відпускати наставника, який має чинний контракт з клубом. Президент УАФ Андрій Павелко зберіг інтригу, натякнувши, що офіційне призначення може відкластися.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі попрощався з Барселоною, якій віддав 17 років кар'єри. Аргентинець 8 серпня провів спеціальну прес-конференцію, на якій не зміг стримати сліз. Легенда "синьо-гранатових" пояснив причини відходу, а президент Барси Жоан Лапорта підтвердив, що новим клубом форварда стане ПСЖ.

Французький клуб вже підготував контракт для нападника, який передав батькові Мессі для ознайомлення та узгодження. Очікується, що у понеділок-вівторок про перехід 6-разового володаря "Золотого м'яча" оголосять офіційно.

Цікаво, що вже без Ліонеля Барселона обіграла Ювентус у матчі за Кубок Гампера. Героєм зустрічі став Мемфіс Депай, який забив гол та асистував Мартіну Брейтвейту.

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