Головні новини футболу 8 лютого: Маліновський забив гол та став героєм, Ювентус і Борусія Д зазнали невдач

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 лютого.

Маліновський – герой Аталанти

У 23-му турі Серії А Аталанта здобула вольову перемогу над Фіорентиною. Руслан Маліновський вийшов на заміну в другому таймі та забив переможний гол. Це 3-й м'яч хавбека збірної України у поточному чемпіонаті Італії.

Маліновський став одним із найкращих гравців поєдинку Фіорентина – Аталанта і отримав компліменти від тренера. Крім того, українець допоміг бергамаскам повторити рекорд Ювентуса, який тримався 60 років. Аталанта завдяки цій перемозі відірвалася від Роми у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів.

Україна

Шахтар обіграв Олімпію у контрольному матчі на турецьких зборах. "Гірники" пропустили в першому таймі, але за останні 10 хвилин перевернули ситуацію. Голи Патріка, Коноплянки та Мораєса дозволили Шахтарю святкувати перемогу.

Новачок Динамо Беніто приєднався до команди. Щоправда, наразі лише до молодіжної. А от Артем Шабанов повернувся у загальну групу та займається з основною командою в Туреччині.

Артем Фаворов забив перший гол в Угорщині, Іван Петряк травмувався та не зміг дограти матч, а Дмитро Льопа отримав курйозне вилучення в Хорватії.

Світ

Байєр перестріляв Борусію Д в неймовірному матчі з 7-ма голами. Ерлінг Холанд вперше з моменту переходу в дортмундський клуб не зумів відзначитися голом.

Ювентус сенсаційно програв Вероні – не допоміг навіть рекордний гол Кріштіану Роналду. Вже у неділю Інтер може наздогнати туринську команду за кількістю набраних очок, якщо виграє міланське дербі.

Легенда Барселони Андрес Іньєста виграв 37-й трофей у кар'єрі, здобувши Суперкубок Японії у складі Віссел Кобе після неймовірної серії пенальті. До Дані Алвеса, який є світовим рекордсменом, залишилося здобути 3 титули.