Головні новини футболу 8 лютого: Маліновський голом прибив ПСЖ, Лунін зіграє у фіналі ЧС, Рух шокував Інтер в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 8 лютого.
Україна
Динамо намагається підписати забивного форварда з Європи – трансфер лобіює давній друг Мірчі Луческу. Щоправда, сам гравець не поспішає переїжджати до Києва під час війни.
Шахтар розгромом завершив збори в Туреччині – шедевр Тараса Степаненка, дубль Траоре і вдала репетиція перед Лігою Європи. Перший матч проти Ренна відбудеться вже 16 лютого.
Екс-гравці збірної України можуть повторити долю Анатолія Тимощука. УАФ повідомила про нові довічні дискваліфікації за співпрацю з окупантами.
Олександр Зінченко визнаний найкращим гравцем Арсенала у січні.
Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу.
Топ-матчі дня
Руслан Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції. Українець затьмарив Ліонеля Мессі, який знову залишився без трофея.
Рух переграв Інтер у драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – син легенди зробив подарунок. А от Шахтар U-19 вилетів від Хайдука – 15-річний герой отримав червону, 2 вилучення і закономірно втрачений шанс.
Реал вийшов у фінал Клубного ЧС, розгромивши Аль-Ахлі. Андрій Лунін рятував і став одним із найкращих. Матч за трофей чемпіона світу серед клубів буде зіграний у суботу, 11 лютого. У ньому український воротар зіграє знову, адже Тібо Куртуа через травму не зможе приєднатися до команди.
Манчестер Юнайтед вирвав нічию з Лідсом і не зміг відірватися від конкурентів у боротьбі за топ-4 АПЛ.
Світ
Збірна Бельгії офіційно обрала нового наставника. Раніше він тренував на Росії, працював із Коноплянкою та був звільнений Шахтарем.
Помер Мірослав Блажевіч – легендарний тренер збірної Хорватії, який скривдив Україну та завоював бронзу ЧС-1998.
УЄФА позбавив Росію очок у таблиці коефіцієнтів – країна-агресор продовжує падіння.
Ніколо Дзаньйоло офіційно покинув Рому. Галатасарай оформив рекордний трансфер в історії Туреччини.