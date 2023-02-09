Україна

Динамо намагається підписати забивного форварда з Європи – трансфер лобіює давній друг Мірчі Луческу. Щоправда, сам гравець не поспішає переїжджати до Києва під час війни.

Шахтар розгромом завершив збори в Туреччині – шедевр Тараса Степаненка, дубль Траоре і вдала репетиція перед Лігою Європи. Перший матч проти Ренна відбудеться вже 16 лютого.

Екс-гравці збірної України можуть повторити долю Анатолія Тимощука. УАФ повідомила про нові довічні дискваліфікації за співпрацю з окупантами.

Олександр Зінченко визнаний найкращим гравцем Арсенала у січні.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу.

Топ-матчі дня

Руслан Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції. Українець затьмарив Ліонеля Мессі, який знову залишився без трофея.

Рух переграв Інтер у драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – син легенди зробив подарунок. А от Шахтар U-19 вилетів від Хайдука – 15-річний герой отримав червону, 2 вилучення і закономірно втрачений шанс.

Реал вийшов у фінал Клубного ЧС, розгромивши Аль-Ахлі. Андрій Лунін рятував і став одним із найкращих. Матч за трофей чемпіона світу серед клубів буде зіграний у суботу, 11 лютого. У ньому український воротар зіграє знову, адже Тібо Куртуа через травму не зможе приєднатися до команди.

Манчестер Юнайтед вирвав нічию з Лідсом і не зміг відірватися від конкурентів у боротьбі за топ-4 АПЛ.

Світ

Збірна Бельгії офіційно обрала нового наставника. Раніше він тренував на Росії, працював із Коноплянкою та був звільнений Шахтарем.

Помер Мірослав Блажевіч – легендарний тренер збірної Хорватії, який скривдив Україну та завоював бронзу ЧС-1998.

УЄФА позбавив Росію очок у таблиці коефіцієнтів – країна-агресор продовжує падіння.

Ніколо Дзаньйоло офіційно покинув Рому. Галатасарай оформив рекордний трансфер в історії Туреччини.