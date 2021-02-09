Головні новини футболу 8 лютого: Динамо феєрично завершило збори, гучний трансфер Зорі, Баварія вийшла у фінал Мундіалю
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 лютого.
Україна
Київське Динамо розбомбило БАТЕ в останньому матчі перед відновленням сезону – відео голів та огляд спарингу в Туреччині.
Найкращий бомбардир УПЛ Захедітабар Шахаб офіційно перейшов у Зорю з Олімпіка. Натомість Яя Туре прибув до Києва – форвард Динамо похизувався фото з легендою.
Ковалівський Колос підписав гравця Шахтаря та готує рішення щодо Селезньова. Тим часом Динамо готується підписати капітана молодіжної збірної Румунії.
Світ
Мюнхенська Баварія вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу, впевнено перегравши каїрський Аль-Ахлі – відео голів та огляд півфінального поєдинку.
У чемпіонаті Іспанії Сельта вирвала нічию в Атлетіко завдяки голу екс-зірки Шахтаря на останніх хвилинах – відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу Прімери.
У рамках АПЛ Лідс переграв Крістал Пелас і піднявся до верхньої половини таблиці АПЛ.
Інші топ-події
Борусія М – Манчестер Сіті: матч Ліги чемпіонів офіційно перенесли у Будапешт. Натомість поєдинок Атлетіко – Челсі може відбутися у Варшаві.
Бельгійський Брюгге ризикує втратити лідера на матч проти Динамо в Лізі Європи – він вже забивав киянам. Мадридський Атлетіко оголосив про втрату ще двох ключових гравців через COVID-19.
Іспанська Барселона може переманити спортдира Аякса – конкуренцію готовий скласти топ-клуб АПЛ. Туринський Ювентус спробує безкоштовно підписати Мхітаряна з Роми.