Україна

Київське Динамо розбомбило БАТЕ в останньому матчі перед відновленням сезону – відео голів та огляд спарингу в Туреччині.

Найкращий бомбардир УПЛ Захедітабар Шахаб офіційно перейшов у Зорю з Олімпіка. Натомість Яя Туре прибув до Києва – форвард Динамо похизувався фото з легендою.

Ковалівський Колос підписав гравця Шахтаря та готує рішення щодо Селезньова. Тим часом Динамо готується підписати капітана молодіжної збірної Румунії.

Світ

Мюнхенська Баварія вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу, впевнено перегравши каїрський Аль-Ахлі – відео голів та огляд півфінального поєдинку.

У чемпіонаті Іспанії Сельта вирвала нічию в Атлетіко завдяки голу екс-зірки Шахтаря на останніх хвилинах – відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу Прімери.

У рамках АПЛ Лідс переграв Крістал Пелас і піднявся до верхньої половини таблиці АПЛ.

Інші топ-події

Борусія М – Манчестер Сіті: матч Ліги чемпіонів офіційно перенесли у Будапешт. Натомість поєдинок Атлетіко – Челсі може відбутися у Варшаві.

Бельгійський Брюгге ризикує втратити лідера на матч проти Динамо в Лізі Європи – він вже забивав киянам. Мадридський Атлетіко оголосив про втрату ще двох ключових гравців через COVID-19.

Іспанська Барселона може переманити спортдира Аякса – конкуренцію готовий скласти топ-клуб АПЛ. Туринський Ювентус спробує безкоштовно підписати Мхітаряна з Роми.