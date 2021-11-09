Збірна України

Національна команда розпочала останній у цьому році збір. Попереду в "синьо-жовтих" домашній товариський матч проти Болгарії (11 листопада) і ключовий виїзний поєдинок за вихід на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (16 числа). На першому тренуванні команди були присутні 25 футболістів, 3 із яких займалися окремо.

Олександр Петраков дав традиційну прес-конференцію. Примирення з Русланом Маліновським, стан Андрія Ярмоленка і виклик Дениса Гармаша після кількарічної перерви – тренер збірної України розповів про все.

Україна

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