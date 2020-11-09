Україна

Завершився 9 тур УПЛ. В центральному матчі дня Шахтар розгромив Динамо (3:0) на НСК Олімпійський, завдавши киянам першої поразки в чемпіонаті. Мірча Луческу вперше поступився в поточній УПЛ, а після гри несподівано "вибухнув". До слова, Динамо другий тайм грало в меншості після вилучення Сидорчука – дивіться відео голів та огляд матчу.

Вже в день поєдинку Динамо офіційно підтвердило коронавірус у ще трьох гравців. Таким чином, загалом Луческу не міг розраховувати на більше десятка футболістів. "Футбол 24" зібрав реакцію на Класичне.

В інших матчах були зафіксовані різні за стилем нічиї. Рух та Інгулець розійшлися бойовим миром, а Зоря з Ворсклою так і не забили.

Наші за кордоном

Українці знову відзначилися в Бельгії. Едуард Соболь віддав асист, а Роман Яремчук забив черговий гол та врятував Гент від поразки.

Дебютний гол за Слован у поточному сезоні забив Тарас Качараба, а Олександр Рибка виграв Кубок Латвії.

Світ

В АПЛ Ліверпуль та Манчестер Сіті не виявили сильнішого, а от Астон Вілла сенсаційно била Арсенал. Лідером Прем'єр-ліги після 8 турів став Лестер.

В Італії Ювентус втратив перемогу над Лаціо, Ібрагімовіч врятував Мілан, а екс-зірка Шахтаря оформив хет-трик. Сенсація трапилася в Іспанії, де мадридський Реал був розгромлений Валенсією.

Збірна Німеччини втратила важливого виконавця на матч проти України в Лізі націй. До слова, у Бундеслізі забили розкішний гол, який претендуватиме на звання найкращого в році.