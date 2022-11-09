Україна

Металіст 1925 в історичному дербі розписав "нулі" з Металістом – вилучення, скасований гол і дебют екс-легіонера Дніпра. Інгулець сенсаційно переграв Зорю – петровці здобули першу перемогу в сезоні, не дозволивши луганцям обійти Шахтар.

Шахтар і Рух дізналися суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Арсенал налагодив хороші контакти з оточенням Мудрика, а Шахтар накрутив ціну до рекордних 65 млн фунтів. Місце проведення топ-матчу між СК Дніпро-1 та Шахтарем остаточно визначила несподівана обставина.

Європа

Єгор Ярмолюк дебютував за Брентфорд вильотом по пенальті з Кубка ліги від команди 4 дивізіону. Роман Яремчук отримав чергові проблеми у Бельгії.

Барселона перемогла Осасуну: Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, а Піке завершив кар'єру скандальним вилученням. Мілан сенсаційно не зміг обіграти аутсайдера Серії А, а Наполі переміг і відірвався вже на 8 очок.

Чемпіонат світу

Незабаром стартує ЧС-2022. CAS оголосив остаточне рішення щодо скандальної путівки на Мундіаль. EA Sports спрогнозувала, хто виграє чемпіонат світу в Катарі. "44 матчі Мундіалю в тиші", – екскапітан збірної Фінляндії кричить про ЧС-2022 на кістках і просить зірок врятувати футбол. Франція допомогла Катару стати господарем турніру.