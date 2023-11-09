Ліга чемпіонів

Список учасників плей-офф Ліги чемпіонів поповнився. Кейн дублем обіграв Галатасарай і вивів Баварію в 1/8 фіналу, а от МЮ в божевільному матчі віддав перемогу Копенгагену та опустився на дно групи. Арсенал спокійно переміг Севілью, а Олександр Зінченко взяв участь у гольовій атаці.

Андрій Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф. Українець екстрено вийшов замість травмованого конкурента та потягнув пенальті від Браги. Анатолій Трубін теж не дав забити пенальті, але ковтнув п'ять голів за пів тайму від Сосьєдада. Баски разом з Інтером вийшли з групи.

Україна

Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024, в якій є два дебютанти. Данило Сікан ризикує не поїхати до збірної через пошкодження.

Рух розгромно програв у юнацькій ЛЧ – Ванівський зробив 8 сейвів, але привіз пенальті, дубль Іхеаначо, 2 скасовані голи. У Луческу з'явився неочікуваний варіант продовження кар'єри закордоном.

Реакція на Шахтар

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