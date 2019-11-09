Головні новини футболу 8 листопада: форвард Динамо викликаний у збірну України, Венгер розсекретив переговори з Баварією

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 листопада.

Відлуння Ліги Європи

Напередодні українські клуби виступили у четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Динамо здобуло виїзну нічию з Копенгагеном. "Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли": мережа бурхливо відреагувала на цей поєдинок.

"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи. Олександрія, до слова, вирвала одне очко в матчі з Сент-Етьєном. За підсумками цих результатів Україна збільшила відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Яскраво проявили себе наші легіонери. "Яремчук скинув плащ-невидимку", а "Пластун – справжня скеля": Бельгія вихваляє українців за побиття Вольфсбурга.

Україна

Андрій Шевченко довикликав Артема Бєсєдіна на найближчі матчі збірної України. Наш суперник – Сербія – також оголосив заявку на поєдинок відбору до Євро-2020 проти України, підготувавши гучну несподіванку.

Євген Красніков нібито заявив про бажання покинути Динамо. Телеканали Футбол 1/2 зникнуть з аналогових пакетів кабельного телебачення. Натомість в Україні з'явиться новий футбольний телеканал.

Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми всіх клубів УПЛ. Російський форвард покинув Чорноморець.

Світ

Провідні європейські збірні в дедлайн оголосили свої заявки на наступні матчі відбору до Євро-2020. Кривдник Шахтаря отримав дебютний виклик у збірну Іспанії. У Німеччини – без особливих несподіванок, повернулися травмовані фаворити Йогі Льова.

Роберто Манчіні викликав трьох новачків у головну команду Італії. Брати Азари, Лукаку, екзотичні легіонери – збірна Бельгії також оприлюднила заявку.

Екс-лідер Шахтаря став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів, прибивши росіян. Вальверде прокоментував ймовірний конфлікт Мессі та Грізманна. Арсен Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією. Мюнхенці сьогодні зустрінуться з дортмундською Борусією – все найцікавіше про матч оперативно читайте на "Футбол 24".