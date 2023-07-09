Україна

Динамо забило 8 м'ячів у спарингу на зборах. Андрій Ярмоленко дебютував голом і асистами, Богдан Лєднєв створив два шедеври. Підопічні Мірчі Луческу здобули другу перемогу поспіль.

Шахтар врятував дебютний матч ван Леувена – 6 голів, шоу Зубкова, диво-асист Ракицького, вражаючий характер.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається.

Роман Яремчук перервав "суху" серію, яка тривала майже 8 місяців – гол українця допоміг Брюгге розгромно перемогти.

Трансфери

Манчестер Юнайтед офіційно виставив Де Хеа за двері. Рекордсмен і останній чемпіон епохи Фергюсона покинув клуб, якому віддав 12 років.

ПСЖ офіційно підписав четвертого новачка у літнє вікно. За гравця довелося викласти 22 мільйони євро.

Анатолій Трубін в Інтер: італійці розкрили зарплатню і велику перевагу українця над конкурентами.

Назарій Русин може переїхати в Англію. Нападник Зорі став трансферною ціллю відомого клубу.

Барселона домучила трансфер форварда збірної Бразилії – довелося платити рекордні гроші і годувати новими обіцянками.

Інші головні події

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років. Георгій Судаков став одним із найкращих бомбардирів молодіжного Євро-2023. Українець поступився лише за додатковими показниками.

Джон Террі повернувся в Челсі після вильоту з АПЛ. Останнім місцем роботи екс-капітана лондонців був Лестер, який не зумів зберегти прописку в еліті.