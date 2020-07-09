Головні новини футболу 8 липня: Динамо вирвало Кубок України, Маліновський зробив результат Аталанти

Динамо святкує перемогу – 12-й Кубок України взяли в бою проти Ворскли 8 липня 2020

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 липня 2020 року. Динамо взяло свій 12-й Кубок України у драматичній серії пенальті з Ворсклою. Маліновський, Зінченко, Ярмоленко і Лунін з різним успіхом грали в Європі.

Україна

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли. Команди провели по дев'ять ударів, але обіцяного 16-річного Ісенка ми так і не побачили. Дивіться відео голів і огляд матчу Динамо – Ворскла, драматичного кубкового фіналу, на "Футбол 24".

Михайличенко прокоментував виграш Кубка України. Сказав підопічним, що у них вже є Ліга Європи – якщо достатньо, давайте святкувати. Відповідь не забарилася, зізнався тренер.

Ребров пояснив, чому запрошує у Ференцварош гравців з Шахтаря, але не з Динамо. Причина полягає далеко не в бажанні екс-наставника киян.

Карпати за крок до зникнення – професіональний статус відберуть вже цього тижня. Сьогодні, 9 липня, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалить рішення щодо майбутнього львівського клубу.

УПЛ опублікувала розклад останніх двох турів – Динамо, Зоря та Десна визначать володаря путівки в Лігу чемпіонів, а на фініші сезону нас чекають відразу дві битви у цьому бермудському трикутнику.

Наші в Європі

Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко створював і завершував моменти, підтвердив рівень, та зазнав історичної поразки в матчі АПЛ, отримавши непогані оцінки від статистичних порталів.

Лунін пропустив у чемпіонаті Іспанії, проте допоміг у битві за життя в Сегунді. Ов'єдо покидає зону вильоту, українець отримує низьку оцінку, однак обходить земляка Зозулю.

Маліновський за лічені хвилини виграв матч для Аталанти. Передачі Руслана виявилися вкрай результативними – дивіться відео красивого асисту українця за посиланням.

Ман Сіті розгромив Ньюкасл – Зінченко взяв участь у курйозній гольовій атаці та став одним із найгірших за оцінками.

Світ

Грізманн зустрівся з керівництвом Барселони після свого найкращого матчу після відновлення сезону – цього вистачило, аби визначити долю француза позитивно для обох сторін.

"Як дві краплі води": Мессі виявився двійником легендарного тренера – мережа вибухнула мемами на фото 50-річної давнини.

Барселона у матчі з вилученнями оформила виліт Еспаньйола з Ла Ліги. Уперше за майже 30 років каталонські "папуги" не зіграють у Прімері. Жахливий фініш сезону для клубу, який не пустив Зорю в Лігу Європи 2019/20.